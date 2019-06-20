В Доминиканской Республике совершено нападение на бейсболиста

Санто-Доминго, , 16:25 — REGNUM Нападение на известного бейсболиста Дэвида Ортиса, которое было совершено в начале июня в Доминиканской Республике, было случайным. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщили Генпрокурор Доминиканской Республики и директор Национальной полиции страны.

По их словам, нападавшие намеревались убить другого человека, сидящего за тем же столом.

Отмечается, что экс-игрок «Бостон Ред Сокс» получил огнестрельное ранение в спину в городе Санто-Доминго 9 июня. В настоящее время 43-летний Ортис восстанавливается в больнице в Бостоне. Его друг, телеведущий Джоэл Лопес, был ранен в ногу во время стрельбы.