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В Доминиканской Республике совершено нападение на бейсболиста

Происшествия

43-летний спортсмен восстанавливается в больнице в Бостоне

Санто-Доминго, 20 июня 2019, 16:25 — REGNUM  Нападение на известного бейсболиста Дэвида Ортиса, которое было совершено в начале июня в Доминиканской Республике, было случайным. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщили Генпрокурор Доминиканской Республики и директор Национальной полиции страны.

По их словам, нападавшие намеревались убить другого человека, сидящего за тем же столом.

Отмечается, что экс-игрок «Бостон Ред Сокс» получил огнестрельное ранение в спину в городе Санто-Доминго 9 июня. В настоящее время 43-летний Ортис восстанавливается в больнице в Бостоне. Его друг, телеведущий Джоэл Лопес, был ранен в ногу во время стрельбы.

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