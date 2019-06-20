135 заводчан без зарплаты: на экс-директора завода в Чувашии завели дело

Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В чувашском Новочебоксарска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Завод ЧЖБИ» за невыплату заработной платы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, перед 135 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на 4,6 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, которое вело следственное управление СКР по Чувашии, с 1 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года злоумышленник «умышленно направлял» средства с расчётного счёта предприятия на «другие цели по своему усмотрению».

"В том числе осуществлял перечисление средств на счёт иной организации, в которой в указанный период времени состоял в совете директоров и фактически являлся единственным собственником», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, перед 135 работниками завода образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 4,6 млн рублей. Бывшего руководителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные руководителем из корыстной и иной личной заинтересованности»). Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в мировой суд.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию, несмотря на непризнание им своей вины, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, а также другими материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество: шесть земельных участков, строение, расположенное на одном из них, и жилое помещение, а также на денежные средства на банковских счетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги по зарплате имеют порядка 20 организаций-банкротов, по которым общая задолженность превышает 140 млн рублей. Из них порядка 90 млн рублей долгов приходится на ГУП «Чувашавтотранс». Всего с начала года число предприятий-банкротов, где есть долги по зарплате, выросло с 13 до 22.