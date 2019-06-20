Четверг, 20 Июня 2019 года
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На трассе «Скандинавия», куда рухнула скала, запустили реверсивное движение

Происшествия

Восстановительные работы продолжаются

Выборг, Санкт-Петербург, 20 июня 2019, 14:49 — REGNUM  На участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, куда обрушилась скала, в 14:05 мск 20 июя удалось запустить реверсивное движение транспорта. Восстановительные работы на дороге продолжаются.

Напомним, с 13:06 мск проезд по дороге Выборг — Светогорск, ведущей к границе с Финляндией, был полностью перекрыт из-за обрушения скальных пород при производстве буровзрывных работ в ходе капремонта участка трассы. Пострадавших нет.

«На данный момент здесь организовано движение в реверсивном режиме. Работы по расчистке проезжей части продолжаются», — сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс в регионе.

Там добавили, что подрядная организация (АО «ВАД») привлекла к расчистке проезжей части от скальных пород дополнительную технику и рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Выборгом скала рухнула на «Скандинавию», полностью перекрыв движение

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Дорожно-транспортные происшествия
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