На трассе «Скандинавия», куда рухнула скала, запустили реверсивное движение

Выборг, Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM На участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, куда обрушилась скала, в 14:05 мск 20 июя удалось запустить реверсивное движение транспорта. Восстановительные работы на дороге продолжаются.

Напомним, с 13:06 мск проезд по дороге Выборг — Светогорск, ведущей к границе с Финляндией, был полностью перекрыт из-за обрушения скальных пород при производстве буровзрывных работ в ходе капремонта участка трассы. Пострадавших нет.

«На данный момент здесь организовано движение в реверсивном режиме. Работы по расчистке проезжей части продолжаются», — сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс в регионе.

Там добавили, что подрядная организация (АО «ВАД») привлекла к расчистке проезжей части от скальных пород дополнительную технику и рабочих.

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