Боевик ВСУ случайно получил огнестрельное ранение — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 14:47 — REGNUM В районе населённого пункта Попасная боевик 54-й бригады ВСУ по неосторожности получил ранение из автомата Калашникова, заявил 20 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Находясь на ротном опорном пункте, в результате неосторожного обращения с оружием он получил ранение из автомата в область грудной клетки», — рассказал Осадчий.

По его словам, командир бригады доложил об этом случае начальству, заявив, что ранение произошло во время обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир взвода 30-й бригады ВСУ открыл огонь по своим подчинённым, ранив троих из них.

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