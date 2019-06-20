Четверг, 20 Июня 2019 года
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ВСУ расположили технику вблизи жилых домов в Светлодарске — Осадчий

Происшествия

Их разместили в жилой застройке

Луганск, 20 июня 2019, 14:50 — REGNUM  В населённый пункт Светлодарск, пребывающий под контролем ВСУ, прибыли две бронированные разведывательно-дозорные машины, заявил 20 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Прибывшее вооружение и военная техника, по команде командиров подразделений 30-й отдельной механизированной бригады, размещено вблизи жилых домов, что подвергает опасности жизни и здоровье мирных жителей», — отметил он.

Осадчий призвал местных жителей незамедлительно обращаться к наблюдателям ОБСЕ с требованиями убрать технику и вооружение ВСУ из жилой застройки.

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