СКР возбудил дело по факту незаконной рубки леса в Красноярском крае

Красноярск, , 14:13 — REGNUM Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом 20 июня сообщается на сайте ведомства.

По версии следственных органов, в 2018 году злоумышленники произвели незаконную рубку леса в Большеулуйском районе. В результате этого бюджету РФ причинен ущерб в особо крупном размере (более 7 млн рублей).

Кроме того, следователи выявили, что первоначально данное уголовное дело было в производстве ОД МО министерство внутренних дел России «Большеулуйское». Однако глава отдела дознания МО МВД РФ «Большеулуйское» подозревается в фальсифицировании трех протоколов допросов свидетелей по находящемуся у нее в производстве уголовному делу.

«В последующем, в том числе на основании указанных выше сфальсифицированных доказательств, предварительное следствие было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Следователи провели выезд в лесной массив на место вырубки с целью сбора необходимой доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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