Под Выборгом скала рухнула на «Скандинавию», полностью перекрыв движение

Выборг, Ленинградская область, , 14:04 — REGNUM Из-за чрезвычайного происшествия с 13:06 мск 20 июня полностью перекрыто движение по автодороге Выборг — Светогорск в Ленинградской области: на дорогу, которая является частью федеральной трассы А-181 «Скандинавия», при производстве буровзрывных работ рухнула скала.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ЧП произошло в ходе работ в рамках капитального ремонта автодороги Выборг — Светогорск с 24-го по 40-й километр. Эта дорога ведет прямиком к границе с Финляндией.

«Произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре. Пострадавших в результате происшествия нет», — отметили в организации, отвечающей за федеральные трассы.

Движение всех видов транспорта по автодороге Выборг — Светогорск сейчас полностью перекрыто. Объезд для легковых автомобилей организован через город Каменногорск. Путей объезда для грузовых автомобилей нет.

В настоящее время сотрудники подрядной организации заняты расчисткой проезжей части от скальных пород.