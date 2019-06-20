Четверг, 20 Июня 2019 года
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Под Выборгом скала рухнула на «Скандинавию», полностью перекрыв движение

Происшествия

Пострадавших нет

Выборг, Ленинградская область, 20 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Из-за чрезвычайного происшествия с 13:06 мск 20 июня полностью перекрыто движение по автодороге Выборг — Светогорск в Ленинградской области: на дорогу, которая является частью федеральной трассы А-181 «Скандинавия», при производстве буровзрывных работ рухнула скала.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ЧП произошло в ходе работ в рамках капитального ремонта автодороги Выборг — Светогорск с 24-го по 40-й километр. Эта дорога ведет прямиком к границе с Финляндией.

«Произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре. Пострадавших в результате происшествия нет», — отметили в организации, отвечающей за федеральные трассы.

Движение всех видов транспорта по автодороге Выборг — Светогорск сейчас полностью перекрыто. Объезд для легковых автомобилей организован через город Каменногорск. Путей объезда для грузовых автомобилей нет.

В настоящее время сотрудники подрядной организации заняты расчисткой проезжей части от скальных пород.

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Дорожно-транспортные происшествия
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