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Вернувшийся Boeing успешно приземлился в Крыму

Происшествия

После проблем с закрылками пассажирский лайнер был вынужден прервать полёт в Санкт-Петербург

Симферополь, 20 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Самолёт, вылетевший из Крыма в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками и благополучно приземлился. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе симферопольского аэропорта имени Айвазовского.

«Борт благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, скоро пассажиров отправят в Санкт-Петербург резервным рейсом», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у лайнера Boeing 747−446 авиакомпании «Россия» после вылета из Крыма возникли проблемы с оборудованием и он был вынужден вернуться обратно в Симферополь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крым возвращается пассажирский самолёт из-за проблем с оборудованием

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Авиапроисшествия
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