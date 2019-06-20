ЧС в Кабардино-Балкарии: для реки Черек готовят новое русло

Нальчик, , 13:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии резко поднялся уровень воды в реке Черек. Причиной стала жара и таяние ледников в горах. Река выходит из берегов, размывая береговую линию на территории села Аушигер, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Пока в зону чрезвычайной ситуации не попадают социально-значимые объекты, но есть угроза подтопления жилых домов по улице Карданова. Для предупреждения экстремальных ситуаций с 19:30 19 июня глава местной администрации Черекского муниципального района объявил в районе режим ЧС. Власти региона начали проводить руслорегулировочные работы по изменению русла реки.

«После переброски техники на другой берег начинаем работу, будем копать новое русло и сделаем все для защиты населения», — цитирует главу администрации муниципалитета Бориса Муртазова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня был введен режим ЧС в Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарии. Причина та же — резкий подъем уровня воды в реке Черек. Вызванные этим подтопления размыли автодорогу между сельскими поселениями Нижний Черек и Старый Черек.