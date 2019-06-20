Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Испании в ДТП с двумя автобусами пострадали не менее 20 человек

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Барселона, Испания, 20 июня 2019, 13:00 — REGNUM  В испанской Барселоне в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирских автобусов пострадали не менее 20 человек, сообщает 20 июня El Periodico.

По данным издания, ДТП произошло в районе площади Испании, большинство пострадавших получили незначительные ранения. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года авария с большим количеством пострадавших произошла в испанском городе Авилес. Автобус совершил лобовое столкновение с бетонной опорой эстакады. В результате шесть человек погибли, ещё 25 получили травмы различной степени тяжести.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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