Калужские таможенники пресекли ввоз 20 тонн яблок из Белоруссии

Калуга, , 12:21 — REGNUM Калужской таможней в ходе контрольных мероприятий, проведённых совместно с Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям и Центральным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществлена проверка грузовых транспортных средств, следующих в Москву.

На таможне в ходе проверки грузового автомобиля с прицепом из Белоруссии обнаружены 20 тонн яблок, в чёрных коробках без маркировки, прикрытые изоляционным материалом.

Как сообщили 20 июня корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне, фитосанитарные сертификаты и иные документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность продукции, водителем представлены не были.

Между тем, согласно документам, представленным водителем, он перевозил теплоизоляционный материал из Белоруссии в Московскую область. По итогам проверочных мероприятий все незаконно ввезённые фрукты изъяты и уничтожены.

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