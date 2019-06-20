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Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границ

Происшествия

Два таких инцидента якобы произошли в районе островов Минами-Дайто и Хатидзё

Токио, 20 июня 2019, 12:14 — REGNUM  Японское министерство обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95. Два таких инцидента произошли 20 июня, передает телеканал NHK.

Военные утверждают, что два Ту-95 вошли в пределы японских границ в районе острова Минами-Дайто в южной префектуре Окинава и находились там 2 минуты 46 секунд. Затем один из бомбардировщиков якобы вновь вторгся в пространство Японии в районе острова Хатидзё почти на две минуты и покинул его после радиопредупреждения.

Отмечено, что истребители японских ВВС были отправлены на перехват бомбардировщиков, но опасных ситуаций не возникло.

Российское Минобороны опровергло информацию о нарушении японских границ. В сообщении ведомства говорится, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, а также над Тихим океаном в соответствии с международными правилами.

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Авиапроисшествия
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