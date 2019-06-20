В Казахстане начато досудебное расследование по факту крушения самолета

Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Следственно-оперативная группа по расследованию крушения самолета Ан-2 в Акмолинской области Казахстана создана департаментом полиции на транспорте. Об этом 20 июня сообщили в главной транспортной прокуратуре республики.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта». Расследование причин происшествия находится на контроле главной транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в 10 км от села Родина Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку сельскохозяйственных полей. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа были госпитализированы.

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