В Уганде арестовали подозреваемого в нападении на президентский кортеж

Кампала, , 12:01 — REGNUM В городе Аруа арестовали 70-летнего Омара Рисаси Амабуа, подозреваемого в нападении на кортеж президента Уганды, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По информации следствия, мужчину подозревают в том, что он бросал камни в автомобиль президента страны Йовери Мусевени и разбил его заднее стекло. Инцидент произошел 10 месяцев назад.

«Мы арестовали его (Амабуа), потому что он был замешан в прошлогоднем скандале, когда машина президента была забросана камнями», — заявил начальник полиции по региону Западный Нил Кристофер Баругааре, имея в виду беспорядки 13 августа 2018 года в последний день предвыборной агитации в муниципалитете Аруа.

В тот день президент Мусевени посетил Аруа, чтобы заручиться поддержкой местных политиков, однако по пути его кортеж попал в процессию сторонников оппозиции.

Местные власти тогда сообщили, что оппозиционеры забросали кортеж президента камнями. На происходящее среагировала охрана и задержала 36 человек, в том числе депутатов и журналистов.