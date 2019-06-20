Хуситы нанесли ракетный удар по заводу в Саудовской Аравии — СМИ

Эр-Рияд, , 11:54 — REGNUM Власти Саудовской Аравии сообщили, что йеменские повстанцы-хуситы запустили ракеты в сторону королевства. Об этом 20 июня сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным источников, удар был нацелен на опреснительный завод. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры — также не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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