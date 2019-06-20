В Хакасии напавший на журналиста чиновник стал фигурантом уголовного дела

Абакан, , 11:41 — REGNUM Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который ранее поучаствовал в скандале, связанном с нападением на журналиста, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как сообщили ИА REGNUM 19 июня в Следственном комитете РФ, дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») возбуждено в отношении Зайцева и иных неустановленных лиц.

По данным следствия, с 2007 по 2010 годы глава Ширинского района Сергей Зайцев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный недалеко от села Шира, на своего знакомого. Участок был предназначен для строительства полигона ТБО за счёт бюджетных средств. Чиновник обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо.

После этого, по данным ведомства, Зайцев организовал разработку договора аренды вышеупомянутого земельного участка с арендной платой в размере около 50 тыс. рублей в год. Он обеспечил включение в договор условий об изменении категории земель участка с сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и последующего выкупа участка у собственника за цену ниже рыночной.

Следствие считает, что Зайцев знал о том, что этот участок должен был перейти в муниципальную собственность и использоваться бесплатно, а изменение категории земель повлечет существенный рост его рыночной стоимости.

С 2010 по 2017 годы Зайцев сделал так, что договоры аренды этого участка были подписаны. Собственникам перечислили арендную плату за счёт средств муниципального бюджета. После этого чиновник организовал подписание подчиненными сотрудниками договора купли-продажи земельного участка о его выкупе за сумму более 5 млн рублей.

Ширинский район понёс ущерб в сумме более 6 млн рублей за незаконно выплаченные арендную плату и выкуп земельного участка у собственника. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава Ширинского района Сергей Зайцев стал участником крупного скандала. Он напал на журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина.

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Сообщалось, что причиной нападения стал вопрос журналиста о том, почему пострадавшие от масштабных пожаров 2015 года погорельцы живут в нечеловеческих условиях.

Однако депутаты Ширинского района вступились за Зайцева и подписали обращение в го защиту. По мнению народных избранников, журналист «намеренно спровоцировал конфликт».

27 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Зайцева по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

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