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Группу мигрантов задержали за разбой в отношении иностранцев в Петербурге

Происшествия

Выходцев из ближнего зарубежья проверяют на причастность к нападениям на иностранных граждан

Санкт-Петербург, 20 июня 2019, 11:42 — REGNUM  Полицией Петербурга задержаны четверо членов этнической преступной группировки, промышлявшей грабежами и разбоями в отношении иностранных граждан. Налётчиков взяли с поличным после совершения преступления и сейчас проверяют на причастность к другим аналогичным нападениям.

Как сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудниками угрозыска задержаны уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, в возрасте от 29 до 32 лет.

Во вторник, 18 июня, во дворе одного из домов по 13-линии Васильевского острова эти лица подкараулили шедшего домой 29-летнего иностранца, использовали против него баллончик со слезоточивым газом и отобрали 35 тысяч рублей. Вскоре предполагаемые преступники были схвачены.

«Задержанные могут иметь причастность к серии аналогичных преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности подозреваемых», — отметили в Главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года пять членов этнической преступной группировки осуждены в Петербурге за похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство. Они совершали преступления на территории Пушкинского района и были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.

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Бандитизм, разбой
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