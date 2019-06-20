В Кургане подростки на мотоцикле сбили 11-летнего школьника

Курган, , 11:28 — REGNUM В Кургане подросток, управляя мотоциклом, сбил ребёнка. Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 19 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Наезд на ребёнка произошёл в районе дома № 49 на улице Глинки города Кургана. Школьник 15 лет на мотоцикле вместе с 13-летним приятелем за заднем сидении сбили незнакомого 11-летнего мальчика и скрылись с места преступления.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области отмечают, что подростки катались без шлемов на мотоцикле, снятом с учёта, как подлежащем утилизации.

Пострадавшему ребёнку назначено амбулаторное лечение.