Четверг, 20 Июня 2019 года
11:28:58 МСК

В Кургане подростки на мотоцикле сбили 11-летнего школьника

Происшествия

Пострадавший находится на амбулаторном лечении

Курган, 20 июня 2019, 11:28 — REGNUM  В Кургане подросток, управляя мотоциклом, сбил ребёнка. Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 19 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Наезд на ребёнка произошёл в районе дома № 49 на улице Глинки города Кургана. Школьник 15 лет на мотоцикле вместе с 13-летним приятелем за заднем сидении сбили незнакомого 11-летнего мальчика и скрылись с места преступления.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области отмечают, что подростки катались без шлемов на мотоцикле, снятом с учёта, как подлежащем утилизации.

Пострадавшему ребёнку назначено амбулаторное лечение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить