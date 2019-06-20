Утрата доверия: прокуратура требует уволить «лесного» министра Приангарья

Иркутск, , 11:16 — REGNUM Прокуратура Иркутской области настаивает на том, чтобы губернатор Иркутской области Сергей Левченко уволил министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду с формулировкой «в связи с утратой доверия». Извещение о том, что исковое заявление о признании незаконным бездействия главы Приангарья поступило в Кировский районный суд Иркутска, говорится на сайте региональной прокуратуры.

«Ранее проведенной прокуратурой области проверкой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, допущенные министром лесного комплекса региона Сергеем Шевердой. Было установлено, что он представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в начале июня 2019 года министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в московском аэропорту «Шереметьево». По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки. Накануне, 19 июня, стало известно, что содержание под стражей заменено на подписку о невыезде.

Любопытно, что сам Сергей Левченко в начале 2019 года весьма активно добивался прекращения полномочий депутатов Иркутской городской думы, которые подали недостоверные декларации о доходах в 2018 году.

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