Жительницу Калуги обвиняют в незаконной банковской деятельности

Калуга, , 11:02 — REGNUM Первый заместитель прокурора Калужской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщила 20 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, по версии следствия, в период с августа 2017 по февраль 2018 года пять жителей области, объединившись в организованную преступную группу в городе Людиново, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Таким образом, злоумышленники исключили все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного финансового контроля и получили доход в особо крупном размере — более 10 млн рублей.

Кроме того, указанные лица совершили незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей.

В ходе следствия обвиняемая в полном объеме признала вину и заключила с органами предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив преступную деятельность остальных членов преступной группы.

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