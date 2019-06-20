Шоу, а не реальное расследование: о крушении рейса MH17

Москва, , 10:34 — REGNUM Судя по качеству материалов по крушению рейса MH17 на Украине, предоставленных журналистам на пресс-конференции, у ангажированного следствия нет цели найти виновных, у них есть задача создать инфоповод к пятилетию события и отчитаться за бесполезно потраченные время и деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«На передний план выходят какие-то записи переговоров, вообще не относящиеся к событиям июля 2014 года. Версия голландцев сразу разваливается, если начинают задавать вопросы о технической стороне дела, о данных радаров, о черных ящиках, об украинских диспетчерах, о вылетах боевых самолетов ВСУ в тот день, и вообще, а что нужно иметь, какие составы военнослужащих, чтобы сбить так высоко идущую цель», — пояснил политолог.

На самом деле, чем раньше голландцы выйдут на суд, тем раньше начнет открываться правда, и вина будет на бывшем президенте Украине Петре Порошенко и его подчиненных в ВСУ. Первый шаг уже сделан — Порошенко больше не глава государства.

«Представители США поэтому так быстро и реагируют на выступление следователей, потому что осознают, что пока все это шоу, а не реальное расследование», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщает ИА REGNUM, глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что все подозреваемые в причастности к крушению рейса MH17 на Украине в 2014 году должны понести наказание. Госсекретарь США обратился к России с призывом привлечь их к ответственности.

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