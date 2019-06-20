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В Казахстане создана комиссия для расследования крушения Ан-2

Происшествия

В Целиноградском районе упал самолет, проводивший обработку полей химикатами

Кокчетав, Казахстан, 20 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Расследованием крушения самолета Ан-2 в Акмолинской области Казахстана займется специальная комиссия. Об этом говорится сообщении, распространенном 20 июня пресс-службой казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития.

На текущий момент известно, что утром 20 июня в Целиноградском районе упал самолет, проводивший обработку полей химикатами. На борту находились три человека. Пилот погиб, второй пилот и техник госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ан-2 упал в десяти км от казахстанского села Родина. Двое оставшихся в живых членов экипажа получили ожоги и травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане при крушении самолета Ан-2 погиб пилот

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Авиапроисшествия
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