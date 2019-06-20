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Неизвестные напали на участников ЛГБТ-фестиваля в Киеве

Происшествия

Пострадали несовершеннолетние посетители «мероприятия»

Киев, 20 июня 2019, 10:15 — REGNUM  Неизвестные в масках напали на посетителей кинопоказа для членов ЛГБТ-сообщества, который проходил в рамках так называемого фестиваля «Киев-Прайд», сообщил 19 июня телеканал «Громадське».

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом», — рассказал один из пострадавших.

Организатор мероприятия отметила, что среди пострадавших были несовершеннолетние. Она не уточнила, что делали дети на кинопоказе для членов ЛГБТ-сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители нескольких украинских неонацистских организаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить проведения гей-парада в Киеве, который запланирован на 23 июня.

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