Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Италии в жилом доме произошел взрыв

Происшествия

В результате здание частично обрушилось, под завалами могут находиться три человека

В Италии в жилом доме произошел взрыв
geralt
Взрыв

Гориция, Италия, 20 июня 2019, 10:01 — REGNUM  В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром 20 июня. Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа. В результате здание частично обрушилось, под завалами могут находиться три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате взрыва в жилом доме на юге Италии погибли два человека. Инцидент произошел в районе Лампанаро в городе Кротон. Эпицентр взрыва находился в квартире жилого дома на четвертом этаже.

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