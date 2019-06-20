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Маршрутное такси попало в аварию в Москве

Происшествия

Пострадали, по предварительным данным, трое

Маршрутное такси попало в аварию в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Такси

Москва, 20 июня 2019, 09:54 — REGNUM  На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и такси, передаёт 20 июня агентство «Москва» со ссылкой на данные ГИБДД.

Авария случилась на пересечении улицы Туристская и бульвара Яна Райниса. По данным издания пострадали три человек: двое взрослых и ребёнок. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Тарычево рейсовый автобус столкнулся с «Газелью», в результате ДТП пострадали семь человек. Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

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