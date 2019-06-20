В Казахстане при крушении самолета Ан-2 погиб пилот

Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM Самолет АН-2 разбился на территории Акмолинской области Казахстана, пилот погиб. Об этом сообщил журналистам 20 июня официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Крушение самолета произошло утром 20 июня в Целиноградском районе, в десяти км от села Родина. Самолет обрабатывал поля химическим составом.

На борту находились три члена экипажа. Двое оставшихся в живых получили ожоги и травмы, их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Кызыл-Ординской области Казахстана разбился вертолет с 13 военнослужащими на борту, все они погибли. В середине мая минобороны назвало причины происшествия — это непредсказуемые опасные явления погоды в совокупности с человеческим фактором.

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