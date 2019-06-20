Четверг, 20 Июня 2019 года
09:28:31 МСК

В Казахстане при крушении самолета Ан-2 погиб пилот

Происшествия

Самолет обрабатывал поля химическим составом

Нур-Султан, 20 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Самолет АН-2 разбился на территории Акмолинской области Казахстана, пилот погиб. Об этом сообщил журналистам 20 июня официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Крушение самолета произошло утром 20 июня в Целиноградском районе, в десяти км от села Родина. Самолет обрабатывал поля химическим составом.

На борту находились три члена экипажа. Двое оставшихся в живых получили ожоги и травмы, их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Кызыл-Ординской области Казахстана разбился вертолет с 13 военнослужащими на борту, все они погибли. В середине мая минобороны назвало причины происшествия — это непредсказуемые опасные явления погоды в совокупности с человеческим фактором.

Читайте также: В Казахстане назвали причину крушения вертолета Ми-8

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить