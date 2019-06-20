На Украине ликвидировали международный канал поставки наркотиков

Киев, , 08:03 — REGNUM Сотрудники СБУ ликвидировали канал поставки наркотиков на Украину, а также изъяли партию кокаина на сумму $200 тыс., заявили 18 июня в пресс-службе СБУ, сообщается на сайте ведомства.

«Участники организованной группы, в которую входили двое граждан Украины, наладили нелегальный ввоз крупных партий наркотиков из одной из стран Бенилюкса. Контрабандные поставки наркотиков злоумышленники осуществляли автобусными рейсами международного сообщения, маскируя товар под стиральный порошок. Кокаин сбывали оптовыми партиями на территории столичного региона», — сказано в сообщении.

В результате спецоперации были задержаны двое подозреваемых, пытавшихся продать почти килограмм кокаина. Стоимость изъятого наркотика достигает $200 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве правоохранители задержали двух иностранцев. При обыске их автомобиля было найдено 25 кг героина.

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