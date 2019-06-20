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В Турции задержали более 600 мигрантов

Происшествия

Они ожидают экстрадиции

Анкара, 20 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали свыше 600 нелегальных мигрантов во время спецопераций, проводимых по всей стране, об этом 20 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди арестованных беженцев были выходцы из Пакистана, Сирии, Марокко, Ирака, Афганистана, Египта и Бангладеш. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция остается наиболее удобным маршрутом для нелегальных мигрантов, мечтающих добраться до территории Евросоюза. В 2018 году на территории страны было задержано порядка 268 тыс. человек.

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