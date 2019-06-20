ЛНР: ВСУ обстреляли три населённых пункта

Луганск, , 07:19 — REGNUM За минувшие сутки территория ЛНР трижды подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, заявили 20 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Логвиново и Лозовое.

ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм по Лозовому со стороны Светлодарска, а также применили гранатомёты АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники Трёхсторонней контактной группы в Минске не смогли договориться о новом перемирии в регионе, а также не согласовали дату отвода сил в районе Станицы Луганской.

Читайте также: В Минске не смогли договориться о «хлебном» перемирии в Донбассе