Четверг, 20 Июня 2019 года
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ЛНР: ВСУ обстреляли три населённых пункта

Происшествия

Обошлось без жертв

Луганск, 20 июня 2019, 07:19 — REGNUM  За минувшие сутки территория ЛНР трижды подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, заявили 20 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Логвиново и Лозовое.

ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм по Лозовому со стороны Светлодарска, а также применили гранатомёты АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники Трёхсторонней контактной группы в Минске не смогли договориться о новом перемирии в регионе, а также не согласовали дату отвода сил в районе Станицы Луганской.

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