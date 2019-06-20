Рубка деревьев обернулась для нижегородца 10 месяцами лишения свободы

Бор, Нижегородская область, , 07:04 — REGNUM Жителя Бора Нижегородской области за незаконную порубку четырёх сосен и одной ели приговорили к десяти месяцам отбывания в колонии общего режима. Помимо этого, он должен будет выплатить причинённый лесному фонду ущерб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, 45-летний житель Бора в конце августа 2018 года на территории Высокоборского участкового лесничества Борского районного лесничества без соответствующего разрешения срубил четыре сосны и одну ель общим объёмом более 9 кубометров. Ущерб оценили свыше 160 тыс. рублей.

В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Для погашения гражданского иска под арест взято имущество фигуранта. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в Пермском крае в середине июня 2019 года местного жителя, привлечённого к ответственности по той же статье, а также по статье о незаконном сбыте незаконно заготовленной древесины Кудымкарский городской суд приговорил к 3,2 года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, за три незаконные порубки и сбыт в особо крупном размере ему предстоит выплатить ущерб в размере свыше 3,9 млн рублей, для чего на принадлежащую осужденному квартиру был наложен арест. Недвижимость стоимостью 2,6 млн рублей взыскали в счёт обеспечения по гражданскому иску. На сегодня вердикт по этому уголовному делу в законную силу ещё не вступил.