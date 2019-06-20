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На военном полигоне под Рязанью произошел травяной пожар

Происшествия

Пострадавших не было

Рязань, 20 июня 2019, 05:59 — REGNUM  На военном полигоне Сельцы в Рязанской области загорелась трава во время проведения плановых занятий по огневой подготовке, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сообщается, что 19 июня на полигоне проводились занятия по огневой подготовке. В ходе занятий на полигоне загорелась сухая трава, а из-за установившейся жаркой погоды огонь перекинулся на ближайший лесной участок. Отмечается, что площадь возгорания составляет около 15 гектаров, однако угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. Пострадавших в результате инцидента не было. В настоящее время ликвидацией пожара занимаются пожарные команды гарнизона и сотрудники МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня аналогичный инцидент произошел на военном полигоне Погоново в Воронежской области. Тогда на полигоне загорелась сухая трава, на которой лежали боеприпасы. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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Травяные пожары
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