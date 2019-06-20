Четверг, 20 Июня 2019 года
05:25:50 МСК

В Бельгии разбился туристический самолет

Происшествия

Причина крушения самолета неизвестна

Брюссель, 20 июня 2019, 05:25 — REGNUM  Туристический легкомоторный самолет упал на трассу Е40 в Бельгии, пострадали два человека, передает телеканал RTBF.

По данным телеканала, самолет вылетел из Ландена, однако уже через 400 метров упал на трассу на участке между Брюсселем и Льежем. В результате падения воздушного судна пострадали два человека, они получили легкие травмы. В настоящее время причина крушения самолета неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня легкомоторный самолет J-430 совершил экстренную посадку на границе Башкирии и Пермского края в поле. По предварительным данным, пострадавших не было. Отмечалось, что на борту самолета были двое граждан Франции, которые летели из Казани с фестиваля «Ред булл».

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет с французами совершил аварийную посадку в башкирском поле

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Авиапроисшествия
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