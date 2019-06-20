Четверг, 20 Июня 2019 года
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На Колыме в колодце теплотрассы погиб подросток

Происшествия

Прокуратура проводит проверку

Магадан, Магаданская область, 20 июня 2019, 04:50 — REGNUM  В распределительном узле коммунальных сетей города Сусуман в Магаданской области было обнаружен подросток. Причины гибели ребёнка выясняет прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Школьнику было 12 лет. Колодец теплотрассы, в который упал ребёнок, находился рядом с жилым домом. Прокуратура намерена выяснить, почему подросток гулял без присмотра, а также дать оценку действиям служб, ответственных за эксплуатацию тепловых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на Камчатке шестилетняя девочка упала в сточную цистерну и погибла. Цистерна находилась в 30 метрах от жилого дома, её люк не был закрыт.

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Несчастные случаи с детьми
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