Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Вануату

Порт-Вила, , 04:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья одного из островов Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы около 23:15 по местному времени (02:15 мск). Эпицентр землетрясения находился в 199 километрах к северо-западу от города Сола. Его очаг залегал на глубине около 21 километра.

Сообщается, что подземные толчки ощутили также жители Соломоновых островов.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.