Четверг, 20 Июня 2019 года
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Вануату

Происшествия

Землетрясение затронуло также Соломоновы острова

Порт-Вила, 20 июня 2019, 04:34 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья одного из островов Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы около 23:15 по местному времени (02:15 мск). Эпицентр землетрясения находился в 199 километрах к северо-западу от города Сола. Его очаг залегал на глубине около 21 километра.

Сообщается, что подземные толчки ощутили также жители Соломоновых островов.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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Землетрясения
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