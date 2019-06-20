Четверг, 20 Июня 2019 года
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Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в ХМАО

Происшествия

Пострадавших не было

Ханты-Мансийск, 20 июня 2019, 03:54 — REGNUM  Пожарные эвакуировали более 40 человек из-за пожара в жилом доме в поселении Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В районе 22:33 по московскому времени спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме. Огнем была охвачена площадь в 150 квадратных метров. Отмечается, что до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировался 31 человек, еще десятерых спасли пожарные. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня произошло возгорание в поселении Рязановское в Новой Москве — горели два частных дома на одном участке. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания пострадал житель соседнего дома.

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Пожары в жилых домах
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