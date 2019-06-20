Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо

Уагадугу, , 03:21 — REGNUM Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что радикальные исламисты напали на Белхид в провинции Соум на севере страны. В ходе атаки террористы убили 17 мирных жителей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестные боевики напали на мирных жителей в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 19 человек, еще 13 получили ранения.

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