Четверг, 20 Июня 2019 года
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Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо

Происшествия

Боевикам удалось скрыться

Уагадугу, 20 июня 2019, 03:21 — REGNUM  Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что радикальные исламисты напали на Белхид в провинции Соум на севере страны. В ходе атаки террористы убили 17 мирных жителей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня неизвестные боевики напали на мирных жителей в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли 19 человек, еще 13 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате атаки боевиков в Буркина-Фасо погибли 19 человек

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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