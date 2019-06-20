Более девяти тысяч человек эвакуировали в Канаде из-за лесных пожаров

Эдмонтон, Канада, , 03:01 — REGNUM Более девяти тысяч человек покинули свои дома в канадской провинции Альберта из-за угроз, связанных с бушующими в провинции лесными пожарами, сообщает Global News.

Сообщается, что 17 июня власти эвакуировали три района провинции, также в нескольких районах действует предупреждение об эвакуации по первому требованию. При этом площадь лесных пожаров в провинции продолжает увеличиваться. По состоянию на 18 июня площадь одного из пожаров достигла 324 тысячи гектаров. В настоящее время около 2,4 тысячи работников спасательных служб борются с пожаром на территории провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в канадской провинции Альберта площадь лесных пожаров составляла 105 тысяч гектаров. Пожару уже тогда присвоили шестую, высшую категорию сложности.

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