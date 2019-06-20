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В Венесуэле обнаружили американский самолет со 143 кг кокаина

Происшествия

Злоумышленники пытались сменить номера самолета на венесуэльские

В Венесуэле обнаружили американский самолет со 143 кг кокаина
Greg Goebel
Самолёт Piper PA-31

Каракас, 20 июня 2019, 02:57 — REGNUM  Полиция Венесуэлы обнаружила самолет со 143 килограммами кокаина, сообщает пресс-служба Национальной службы по борьбе с наркотиками Боливарианской Республики.

Сообщается, что правоохранители обнаружили в штате Фалькон 15 июня легкомоторный самолет Piper PA-31 с регистрационными номерами США. На борту воздушного судна были обнаружены 125 пакетов с наркотиком общим весом в 143,7 килограмма. Недалеко от самолета также находились грузовик, мотоциклы и канистры с авиационным топливом.

По версии следствия, все это использовалось наркоторговцами для доставки наркотиков. При этом глава ведомства Альберто Матеус подчеркнул, что преступники пытались сменить регистрационные номера на венесуэльские, чтобы избежать лишних досмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня полиция китайской провинции Юньнань арестовала подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками. В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 43 килограммов опиума.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая арестован мотоциклист-контрабандист с 43 кг опиума

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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