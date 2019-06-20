Четверг, 20 Июня 2019 года
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Два человека погибли при взрыве грузовика в США

Происшествия

Грузовик в результате ДТП взорвался и загорелся

Милуоки, США, 20 июня 2019, 02:19 — REGNUM  В американском штате Висконсин грузовик попал в ДТП, в результате чего произошел взрыв и пожар, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел к югу от города Милуоки. Грузовой автомобиль врезался в разделительную полосу на трассе 94, а затем взорвался и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Свердловской области грузовой автомобиль перевернулся и загорелся в результате столкновения с цементовозом. В результате аварии водитель цементовоза получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Екатеринбургом загорелся грузовик после столкновения с цементовозом

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Дорожно-транспортные происшествия
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