Два человека погибли при взрыве грузовика в США

Милуоки, США, , 02:19 — REGNUM В американском штате Висконсин грузовик попал в ДТП, в результате чего произошел взрыв и пожар, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел к югу от города Милуоки. Грузовой автомобиль врезался в разделительную полосу на трассе 94, а затем взорвался и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Свердловской области грузовой автомобиль перевернулся и загорелся в результате столкновения с цементовозом. В результате аварии водитель цементовоза получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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