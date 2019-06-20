Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Нидерландах 14 школьников пострадали от удара молнии

Происшествия

Один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован

Амстердам, 20 июня 2019, 02:03 — REGNUM  Не менее 14 подростков пострадали от удара молнии в военном тренировочном лагере в Нидерландах, сообщает газета De Telegraaf.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Оссендрехт на военной базе, где подростки от 16 до 18 лет проходили курс военной подготовки в рамках школьной программы. В тот момент, когда ударила молния, у школьников проходили тренировки на улице. Один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован на вертолете. Остальным оказали медицинскую помощь в местных больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Колыванском районе Новосибирской области 17-летняя школьница погибла от удара молнии. Она шла из школы домой, однако молния попала в девочку, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирская школьница погибла от удара молнии

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