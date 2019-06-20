Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Видное, Московская область, , 01:32 — REGNUM В подмосковной деревне Тарычево рейсовый автобус столкнулся с «Газелью», в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

Сообщается, что автобус столкнулся с «Газелью» на 24-м километре трассы М-4 «Дон». В результате столкновения пострадали семь человек, среди которых пять пассажиров рейсового автобуса и два водителя. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Челябинской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом на федеральной трассе М-5 «Урал». В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро получили различные травмы и были госпитализированы.

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