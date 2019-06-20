Четверг, 20 Июня 2019 года
01:32:42 МСК

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Происшествия

Среди них — пять пассажиров и два водителя

Видное, Московская область, 20 июня 2019, 01:32 — REGNUM  В подмосковной деревне Тарычево рейсовый автобус столкнулся с «Газелью», в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

Сообщается, что автобус столкнулся с «Газелью» на 24-м километре трассы М-4 «Дон». В результате столкновения пострадали семь человек, среди которых пять пассажиров рейсового автобуса и два водителя. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Челябинской области рейсовый автобус столкнулся с бензовозом на федеральной трассе М-5 «Урал». В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро получили различные травмы и были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить