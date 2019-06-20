Белый дом в США оцепили из-за бросившего рюкзак мужчины

Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, бросившего рюкзак недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

Как уточняется, неизвестный бросил рюкзак и попытался запрыгнуть на велосипедную парковку у тротуара на Пенсильвания-авеню, после чего был незамедлительно задержан.

Из-за инцидента территория вокруг Белого дома, включая прилегающий к нему парк, была временно оцеплена.

Сообщается, что рюкзак был осмотрен полицией. Мотивы действий мужчины и подробности о его личности не раскрываются.