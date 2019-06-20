Четверг, 20 Июня 2019 года
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Белый дом в США оцепили из-за бросившего рюкзак мужчины

Происшествия

Мужчина был задержан сотрудниками Секретной службы

Вашингтон, 20 июня 2019, 00:35 — REGNUM  Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, бросившего рюкзак недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

Как уточняется, неизвестный бросил рюкзак и попытался запрыгнуть на велосипедную парковку у тротуара на Пенсильвания-авеню, после чего был незамедлительно задержан.

Из-за инцидента территория вокруг Белого дома, включая прилегающий к нему парк, была временно оцеплена.

Сообщается, что рюкзак был осмотрен полицией. Мотивы действий мужчины и подробности о его личности не раскрываются.

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Происшествия в США
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