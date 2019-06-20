ГИБДД назвала самые опасные федеральные дороги близ Новгорода и Пскова

Великий Новгород, , 00:16 — REGNUM За 5 месяцев 2019 года на участках федеральных автодорог, проходящих по территории Новгородской области, произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли семь человек, 84 получили ранения. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в числе тех, кто получил травмы в ДТП, — двое несовершеннолетних.

Наибольшее количество аварий с тяжёлыми последствиями произошло на трассе «Россия» (М-10, Москва — Санкт-Петербург), при этом особую обеспокоенность в Госавтоинспекции вызывает дорожная ситуация на шести участках трассы в Валдайском районе (363 км, 368 км, 375 км, 379−381 км, 404 км, 415 км), пяти участках — в Крестецком районе (427 км, 436 км, 445 км, 475 км, 480 км), четырёх участках в Новгородском районе (492 км, 501 км, 529−532 км, 546 км) и ещё на пяти участках в Чудовском районе (557−560 км, 567 км, 578 км, 581 км, 590 км).

Повышенная аварийность наблюдается и на новой высокоскоростной автомобильной дороге М-11 («Столица»). Опасными названы участки 392−399 км, 443−446 км, 479 км, с 480 км по 487 км, 498 км, 546 км.

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Кроме того, большое количество аварий произошло на трёх участках автодороги Великий Новгород — Псков и на подъездах в Великому Новгороду как со стороны Москвы, так и со стороны Санкт-Петербурга.

В Псковской области за пять месяцев 2019 года на участках федеральных дорог зарегистрировано 59 ДТП, в которых 11 человек погибли и 83 получили ранения, среди пострадавших 13 детей.

Самыми аварийными участками стали восемь отрезков трассы М-9; шесть участков трассы Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков, а также три участка на трассе из Пскова до границы с Эстонией. При этом больше всего ДТП произошло на дороге Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница с Белоруссией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по статистике ГИБДД, в 2018—2019на трёхполосные участки М-10 приходилось 65% всех ДТП. Проблема аварийности на федеральных трассах обсуждалась в Новгородской области на форуме региональной прокуратуры, который проводился в преддверииГоссовета по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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