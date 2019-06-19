В молдавском городе Атаки частично рухнул многоквартирный дом

Атаки, Молдавия, , 23:48 — REGNUM В молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.

Сообщается, что произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома — обрушились этажи с первого по девятый. Здание находится в городе Атаки.

По предварительным данным, жертв в результате обрушения нет. Спасатели эвакуировали из здания 46 человек, в том числе семь детей. Все эвакуированные будут устроены у родственников и в другом временном жилье.

Причина обрушения здания устанавливается. На месте происшествия работают специалисты.