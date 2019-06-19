Среда, 19 Июня 2019 года
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В молдавском городе Атаки частично рухнул многоквартирный дом

Происшествия

По предварительным данным, жертв нет

Атаки, Молдавия, 19 июня 2019, 23:48 — REGNUM  В молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.

Сообщается, что произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома — обрушились этажи с первого по девятый. Здание находится в городе Атаки.

По предварительным данным, жертв в результате обрушения нет. Спасатели эвакуировали из здания 46 человек, в том числе семь детей. Все эвакуированные будут устроены у родственников и в другом временном жилье.

Причина обрушения здания устанавливается. На месте происшествия работают специалисты.

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Обрушения зданий
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