В США с рельсов сошел эшелон с оружием

Вашингтон, , 23:30 — REGNUM В США военный эшелон с оружием сошел с рельсов в штате Невада. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает офис шерифа округа Элко на своей странице в социальной сети Facebook.

С рельсов сошли более десяти вагонов эшелона с оружием. Часть вагонов опрокинулась — вагоны сгрудились на железнодорожном полотне и по его сторонам.

Позднее железная дорога Union Pacific Railroad заявила, что с рельсов сошли 22 вагона. Из одного из опрокинувшихся вагонов вылилось растительное масло. При этом первоначально сообщалось, что произошел разлив опасного вещества. Полиция уточнила, что белый порошок, выброс которого произошел после аварии — это оксид алюминия.

Установлено, что железнодорожный состав перевозил нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и с рельс не сошли.

В результате аварии никто не пострадал. Причина аварии устанавливается.