В Молдавии рухнул девятиэтажный дом

Кишинёв, , 23:11 — REGNUM В городе Атаки на севере Молдавии рухнула часть девятиэтажного жилого дома. Как сообщил президент Игорь Додон, обошлось без жертв благодаря тому, что успели оперативно эвакуировать жителей, передает ИА REGNUM. «Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все районные службы были подняты по тревоге», — сообщил президент. Додон пообещал помочь всем, кто остался без крыши над головой. Причины обрушения пока не известны.