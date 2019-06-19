Среда, 19 Июня 2019 года
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В Молдавии рухнул девятиэтажный дом

Происшествия

Жителей успели эвакуировать

В Молдавии рухнул девятиэтажный дом
Цитата из х∕ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Полуразрушенный дом

Кишинёв, 19 июня 2019, 23:11 — REGNUM  В городе Атаки на севере Молдавии рухнула часть девятиэтажного жилого дома. Как сообщил президент Игорь Додон, обошлось без жертв благодаря тому, что успели оперативно эвакуировать жителей, передает ИА REGNUM. «Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все районные службы были подняты по тревоге», — сообщил президент. Додон пообещал помочь всем, кто остался без крыши над головой. Причины обрушения пока не известны.

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Обрушения зданий
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