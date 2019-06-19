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Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз

Происшествия

Два человека погибли

Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Златоуст, Челябинская область, 19 июня 2019, 22:16 — REGNUM  В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» столкнулись бензовоз и автобус, который выполнял рейс из Златоуста в Челябинск. Автобус «Нефаз» следовал по 506-му маршруту, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Авария произошла на 1750-м километре дороги в районе поворота на Златоуст около 17:50 по местному времени. Два человека погибли, ещё шестеро госпитализированы.

Всего в автобусе находились 12 человек. К 20:00 движение по трассе было восстановлено, последствия ДТП устранены.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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