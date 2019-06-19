На Украине вспоминают Тымчука как «борца с Россией»

Киев, , 18:33 — REGNUM Украину всколыхнула новость о гибели народного депутата от фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука. Следствие рассматривает три версии гибели: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

В частности, главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов напомнил, что Бутусов еще с 2008 года «противодействовал информационным операциям российских спецслужб как военнослужащий минобороны, как волонтер».

«Дмитрий Тымчук — один из героев украинского сопротивления 2014−15-го годов… Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций. Информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов, информация собирает ресурсы, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки… И Дмитрий был одним из тех, кто лично определял направления информационной войны и защиты Украины», — отметил Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, внефракционный депутат, первый командир батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий такжеотметил, что Тымчук вёл важный для общества информационный проект «Информационное сопротивление».

«Это был бесценный проект в 2014, 2015, 2016 годах пока Украина и её спецслужбы как-то не опомнились и не начали выполнять свои обязанности хотя бы на оценку 3−4. На тот момент это безусловно был бесценный проект. Ему низкий поклон за эту историю. В 2014 году военные иногда доверяли информации Тымчука больше чем официальным разведданным генерального штаба», — сказал Билецкий в кулуарах парламента.

Он также допускает, что у Тымчука было наградное оружие.

«Думаю, это скорее всего было наградное оружие. Он как человек, который действительно приложился волонтерством и «Информационным сопротивлением» к украинско-российскому противостоянию, мог получить его от структур МВД, минобороны, СБУ… Нужно смотреть кто выдал ему оружие», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12.15 в полицию и службу «скорой помощи» поступило обращение жены депутата, в котором она сообщила, что обнаружила своего мужа мертвым в квартире с раной на голове, похожей на огнестрельное.

В свою очередь, глава нацполиции Украины Сергей Князев проинформировал, что на момент гибели Тымчук был не один в своей квартире.

«Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и, которая сейчас дает показания», — приводит слова Князева пресс-служба Нацполиции.

По данному факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).