Причиной гибели трёх калужан при пожаре могли стать их соседи

Боровск, Калужская область, , 17:29 — REGNUM В Калужской области установлены подозреваемые по уголовному делу о пожаре в городе Боровске, унесшего жизни трех человек. Об этом 19 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков.

В рамках расследования установлены двое граждан, причастных к совершению преступления. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности трем лицам

«По версии следствия, 17 июня 2019 года около 22:00 в результате неосторожных действий подозреваемых, один из которых проживал в данном доме, а второй пришел к нему в гости, произошло возгорание сначала в квартире на втором этаже дома на площади Ленина города Боровска, а затем в общем коридоре. В результате пожара погибли три человека. Однако самим подозреваемым удалось спастись.

Один мужчина задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Второй фигурант при падении со второго этажа горящего дома получил переломы пяточных костей и проходит лечение в стационаре. Он находится под подпиской о невыезде. На допросе подозреваемые дали признательные показания», — сказал Дмитрий Анненков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний квартирант погибли при пожаре в квартире двухэтажного многоквартирного дома в городе Боровске 17 июня.

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