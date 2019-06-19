В Японии заявили о росте числа пострадавших от землетрясения

Токио, 19 июня 2019, 17:12 — REGNUM Число людей, получивших травмы в результате землетрясения на севере Японии возросло до 30, сообщает 19 июня японское агентство Киодо.
По информации агентства, травмы двоих пострадавших оцениваются как серьёзные.
О пропавших без вести сообщений не поступало.
Ранее власти Японии сообщали о 26 пострадавших жителях северных районов страны.
Отмечается, что большая часть местных жителей после эвакуации вернулась в свои дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, вызвавшее оползни, перебои в работе системы электроснабжении. Граждане России от землетрясения не пострадали.
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